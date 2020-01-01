1 Янв. 2020 2020-01-01T11:57:52+03:00

В новогоднюю ночь в областную больницу обратились за помощью 340 тюменцев. Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"

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За минувшие сутки в приемное отделение областной клинической больницы № 2 за медицинской помощью обратились 340 человек. Медики отмечают, что это вдвое меньше по сравнению с обычным, непраздничным, днем.

По данным пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, первым пациентом в 2020 году стал мужчина с резаными ранами пальцев кисти. Тюменец второпях неаккуратно воспользовался кухонным ножом при сервировке новогоднего стола.

Обращений со специфичными для Нового года травмами, такими как повреждения от петарды, пробки шампанского и т. д, не было.

Медики предупреждают, что новогодние праздники длинные, а потому тюменцам следует беречь себя.

ИСТОЧНИК KP.RU