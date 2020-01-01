Закаляться в Тюменмеой области начинают с детского сада

1 Янв. 2020 2020-01-01T10:06:30+03:00

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Чтобы быть здоровыми и реже болеть, малыши детских садов Тюменской области участвуют в проекте «Здоровое поколение 4+». Это одно из пяти направлений научно-исследовательского проекта «Регион здоровья», который идёт под наблюдением научных сотрудников ТюмНЦ СО РАН.

Отметим, что в Тюменской области не первый год ведутся исследования на тему влияния закаливания на здоровье. Например, пошаговая методика закаливания применяется в Винзилинском детском саду «Малышок» уже второй год.

В экспериментальную группу входят 15 малышей, которые начали обливаться с марта прошлого года (до этого проходила подготовка к обливанию). Также создана контрольная группа из 15 детей, которые не обливаются. После первых положительных результатов родители детишек контрольной группы стали обращаться с просьбой включить свих детей в экспериментальную группу.

Так, на данный момент проект поддержал и 2 корпус детского сада, где воспитатели и дети старшей группы день за днём с удовольствием закаливаются.

В детском саду Богандинской школы №1 в эксперименте участвуют 23 малыша. Кроме утренних пробежек и обливания рук холодной водой добавилось растирание тела варежкой и хождение по солевым дорожкам. Малыши без напоминания полощут рот минеральной водой.

Родители поддерживают своих маленьких любителей здорового образа жизни и тоже активно участвуют в проекте: выпускают газету, рассказывают о правильном питании, привлекают малышей к подвижным играм.

Как отмечают специалисты, за время проекта улучшилось эмоциональное состояние детей, повысилась самооценка, дети стали активнее, и, конечно, меньше стали болеть.

ИСТОЧНИК KP.RU