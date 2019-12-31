СЕГОДНЯ 15:29 2019-12-31T16:07:37+03:00

Два ребенка пострадали в серьезном ДТП на тюменской трассе. Фото - очевидцы.

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Накануне, 30 декабря, на трассе Курган – Тюмень произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись сразу три автомобиля: ВАЗ-2114, «Тойота-Камри» и «Тойота- Королла». Известно, что инцидент случился в районе села Червишево.

– «Камри», двигаясь со стороны Онохино, не пропустила отечественную легковушку, которая ехала по главной дороге, после чего произошло столкновение с «Тойотой-Короллой». В результате ДТП пострадали шесть человек: женщины 1977, 1982, 1986 годов рождения, а также девочка 2005 года рождения и 12-летний мальчик. Они находились в «Камри», – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

По сведениям автоинспекторов, у пострадавших зафиксированы ушибы и другие повреждения. Также стало известно, что травмы получил и 21-летний водитель ВАЗ-2114. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU