В Тюмени сданы долгострои на улице Выборгской

СЕГОДНЯ 19:06 2019-12-30T20:05:15+03:00

Строительство началось еще в 2016 году

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В Тюмени сданы в эксплуатацию два малоэтажных блокированных жилых дома на улице Выборгской. Строительство домов было начато компанией «ЭкоДом Продакшн» в 2016 году.

Первоначально ввод в эксплуатацию планировался в 2018 году. Однако застройщик перенес срок на четвертый квартал этого года.

– Организация неоднократно заслушивалась на заседаниях рабочей группы, было возбуждено административное дело. Застройщика подвергали штрафу в размере 100 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что благодаря принятым мерам, два дома в декабре, наконец, введены в эксплуатацию.

Напомним, что в августе этого года были введены в эксплуатацию три дома ООО «ЭкоДом Продакшн», которые также находились на контроле прокуратуры и органов власти.

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ИСТОЧНИК KP.RU