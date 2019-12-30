Угроза жизни и здоровью воспитанников: в тюменском детсаду выявлены многочисленные нарушения

СЕГОДНЯ 18:47 2019-12-30T20:00:17+03:00

В тюменском детсаду выявлены многочисленные нарушения. Фото - 2Гис.

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В Тюмени суд прикрыл частный детский сад «Ягодки». До этого прокуратура провела проверку в дошкольном учреждении, выявив многочисленные нарушения.

– Фактический рацион детей не соответствовал примерному утвержденному меню. Не было необходимого запаса постельного белья на каждого ребенка. Выяснить периодичность смены постельного белья не представилось возможным из-за отсутствия графика, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По информации ведомства, были выявлены и нарушения правил пожарной безопасности. Все это создавало угрозу жизни и здоровью воспитанников.

Ведомство направило в Ленинский районный суд иск о запрете эксплуатации детсада до полного фактического устранения выявленных нарушений. В отношении владелицы учреждения возбуждено дело об административном правонарушении.

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ИСТОЧНИК KP.RU