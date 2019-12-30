У тюменки, наевшейся грибов, начались галлюцинации

СЕГОДНЯ 18:32 2019-12-30T19:58:00+03:00

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Накануне, 29 декабря, тюменка серьезно отравилась. Женщина решила отобедать жареной картошкой с грибами. Однако среди прочих на сковороду попал ядовитый гриб.

По информации медиков, у девушки появились слабость, головокружение и галлюцинации. Близко стоящие предметы виделись на далеком расстоянии и наоборот, и они постоянно меняли цвета. Напугавшись, она позвонила в скорую помощь. Прибывшие медики промыли пациентке желудок и поставили капельницу для снижения интоксикации.

– Токсические вещества от ядовитого гриба не успевают распространиться по всему только что приготовленному блюду, и кому он попадется, тот и получит отравление, другие люди – нет. Зрительные, слуховые галлюцинации – это признак отравления токсическими веществами, – объясняли в скорой.

Врачи не рекомендуют употреблять грибы детям и людям с болезнями желудочно-кишечного тракта. Также не следует покупать грибы в банке, если они там разных видов – среди рыжиков, сыроежек и маслят могут затесаться несъедобные грибы.

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ИСТОЧНИК KP.RU