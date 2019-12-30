Опасные питбули, холод в квартирах и новый руководитель спасателей: публикуем главные новости Тюмени 30 декабря 2019

СЕГОДНЯ 18:14 2019-12-30T18:14:18+03:00

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1. Тюменка Елена Миралиева разыскивает хозяев двух собак, которые напали на нее и ее хаски во время прогулки. Свое сообщение она опубликовала в социальных сетях.

К посту она приложила фотографии, на которых видно, что собаки, действительно, нанесли ей довольно серьезную рану.

Два питбуля напали на тюменку с собакой. Фото - Елена Миралиева.

2. Жители дома № 7 на улице Малой Боровской жалуются на холод в квартирах. Свой крик о помощи тюменцы разместили в социальных сетях.

«Помогите! Куда обращаться? Нет отопления уже третьи сутки. Управляющая компания никак не реагирует, дома дети ходят в зимних куртках», – такое сообщение было опубликовано на днях в одном из городских пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

Тюменцы пожаловались на холод в квартирах. Фото - pixabay.com.

3. Тюменским спасателям представили нового руководителя. Им стал Артур Хачатрян.

Врио заместителя министра МЧС РФ Анатолий Супруновский охарактеризовал Хачатряна как опытного специалиста и достойного офицера. Он выразил полную уверенность, что тот продемонстрирует свои лучшие качества в работе.

4. В Тюмени на днях горел пансионат на улице Олимпийской. В полиции рассказали о причинах пожара. Дело в том, что это был поджог.

64-летний мужчина должен был покинуть жилплощадь по решению суда. Однако при появлении судебных приставов тюменец совершил поджог квартиры.

5. В Тюмени из оборота изымают некурительную никотиносодержащую продукцию. На сегодняшний день специалисты обследовали более 150 объектов торговли.

В девяти магазинах продавали 608 упаковок никотинсодержащей продукции без документов, подтверждающих качество и безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU