Волонтеры провели в Тюмени операцию «Дед Мороз»

СЕГОДНЯ 14:49 2019-12-30T14:51:40+03:00

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В преддверии Нового года сотрудники «Мессояханефтегаза» традиционно устроили в Тюмени операцию «Дед Мороз». Волонтеры предприятия выставили на корпоративный аукцион экземпляры настольной игры «Правильный выбор» и творческие работы, которые в течение года выполняли вместе со своими юными подопечными.

На вырученные средства были куплены подарки, развивающие наборы, сертификаты в гипермаркеты, театральные абонементы, подарочные карты в детские магазины для многодетных и малообеспеченных семей и тех, кто воспитывает детей-инвалидов. Также волонтеры помогли тюменской семье с восемью детьми закончить перед Новым годом ремонт в доме.

На мастер-классах дети не просто получают результат в виде поделки, но и узнают от взрослых наставников что-то новое.

Волонтерство в команде «Мессояхи» не имеет календарной привязки. В компании считают важным создавать условия не только для профессионального развития своих сотрудников, но и для раскрытия их человеческого потенциала. На протяжении всего года сотрудники нефтяного предприятия практикой проверяют теорию малых дел и помогают нуждающимся. Есть и большие проекты, которые системно реализуются круглый год. Среди них – серия мастер-классов, где дети не просто делают поделки, картины или сувениры, а узнают от взрослых наставников что-то новое, например, об искусстве, истории родного края или декоративно-прикладных техниках.

В 2019-м молодые специалисты предприятия воплотили в жизнь нестандартную идею – при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» создали настольную игру «Правильный выбор». Она предназначена для воспитанников детских домов, интернатов и центров социальной помощи семье и детям. Ее главная цель – с помощью игровых заданий научить ребят, которые растут без родителей, осознавать последствия своих действий, выбирать правильную и безопасную модель поведения в сложных ситуациях. Необычные «настолки» волонтеры «Мессояхи» подарили региональным центрам социальной помощи и в игровой форме объяснили их воспитанникам, что такое хорошо и что такое плохо.

Необычные «настолки» волонтеры «Мессояхи» подарили региональным центрам социальной помощи.

– У меня не очень большой опыт волонтерства – всего год, как я присоединилась к этому движению в «Мессояханефтегазе». Но за это время я испытала столько невероятных эмоций, встретила столько прекрасных людей! Чувствую огромную радость от того, что делаю, и гордость за компанию, которая поддерживает наши добровольческие инициативы. Волонтерство – это сила! – отметила главный специалист управления подготовки и сдачи нефти и газа Юлия Костылева.

СПРАВКА КП

«Родные города» – программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Это одна из наиболее успешных и известных инициатив российского бизнеса в области развития территорий. Она включает как строительство объектов социальной инфраструктуры, так и небольшие волонтерские акции, городские праздники, фестивали и конференции – независимо от масштаба, все проекты программы решают конкретные проблемы регионов производственной деятельности «Газпром нефти».