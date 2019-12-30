В Тюмени из-за морозов отменили богатырские забавы

СЕГОДНЯ 15:28 2019-12-30T15:58:00+03:00

Соревнования перенесли на следующий день

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В Тюмени на день перенесли гуляния в Гилевской роще. Теперь местным жителям предлагают завтра прийти на Цветной бульвар.

«Сегодня из-за низкой температуры воздуха игровая программа «Сказки Гилевской рощи» отменена. 31 декабря она будет перенесена из Гилевской рощи на Цветной бульвар», – такое сообщение опубликовано на сайте администрации города Тюмени.

По информации ведомства, казацкие игры и богатырские забавы будут ждут горожан с 12.00 до 13.00 часов. Горожанам нужно подойти к елке.

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ИСТОЧНИК KP.RU