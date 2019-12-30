2019-12-30T15:58:00+03:00
Общество

В Тюмени из-за морозов отменили богатырские забавы

Соревнования перенесли на следующий день
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени из-за морозов отменили богатырские забавы. Фото - горадминистрация.В Тюмени из-за морозов отменили богатырские забавы. Фото - горадминистрация.
Изменить размер текста:

В Тюмени на день перенесли гуляния в Гилевской роще. Теперь местным жителям предлагают завтра прийти на Цветной бульвар.

«Сегодня из-за низкой температуры воздуха игровая программа «Сказки Гилевской рощи» отменена. 31 декабря она будет перенесена из Гилевской рощи на Цветной бульвар», – такое сообщение опубликовано на сайте администрации города Тюмени.

По информации ведомства, казацкие игры и богатырские забавы будут ждут горожан с 12.00 до 13.00 часов. Горожанам нужно подойти к елке.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У тюменского ТРЦ выросла самая большая в городе горка
Тюменцы массово устанавливают киоски, где незаконно торгуют фейерверками
В Тюмени из-за морозов отменили богатырские забавы
Почти пятьдесят пожаров произошло в Тюменской области за минувшую неделю
Волонтеры провели в Тюмени операцию «Дед Мороз»
Тюменские коммунальщики переходят на усиленный режим работы
«Фотоистория Тюменской области» продолжится в 2020 году
В последний день года тюменцы потребят рекордное количество воды
Депутат Госдумы Иван Квитка поздравил жителей Тюменской области с Новым годом
Два питбуля напали на тюменку во время выгула собаки
Тюменский бизнесмен обманул многодетную экс-супругу, чтобы не платить алименты сыновьям
«Дети ходят в зимних куртках»: тюменцы пожаловались на холод в квартирах
Ишимские врачи спасли зрение 83-летней пациентке с глаукомой
В Тюмени из продажи изымают снюсы
В Тюмень из Мурманска приехал новый руководитель МЧС
В новогодние праздники тюменские парковки будут бесплатными
Тюменские младшеклассники сегодня не пошли в школу
Стали известны причины пожара в пансионате на Олимпийской в Тюмени
Не успеем замерзнуть: в Тюмень под конец года придет потепление
Иностранные студенты устроили ДТП в центре Тюмени
Сбербанк поздравляет клиентов с Новым годом и сообщает о режиме работы офисов в праздничные дни
Дуэт мошенников снял с карточки ялуторовчанина деньги с помощью робота
Тюменские пенсионеры смогут бесплатно кататься на коньках
В Тюмени сдан первый дом, возведенный при финансовой поддержке Сбербанка со счетами эскроу
Погода на 30 декабря в Тюмени: день без осадков
Школьники региона знакомятся с культурным наследием Тюменской области