СЕГОДНЯ 14:39 2019-12-30T16:45:49+03:00

Местных жителей просят не оставлять машины около тепловых камер

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С 30 декабря до 8 января тюменские коммунальщики переходят на усиленный режим работы. Это сделано с целью бесперебойной работы теплосетевого комплекса.

По информации УСТЭК, во всех районах организовано дежурство ремонтных бригад, составлен график привлечения спецтехники для устранения техаварий. Для ликвидации возможных повреждений теплотрасс на складах сформирован запас резервных материалов.

– Рекомендует жителям Тюмени соблюдать меры безопасности в период праздников, не оставлять автомобили вблизи тепловых камер, люков, центральных тепловых пунктов и котельных. Это может мешать проведению оперативных работ на трубопроводах и сетевом оборудовании, – сообщили в УСТЭК.

В компании отметили, что при обнаружении повреждений на городских сетях информацию необходимо передавать по телефону диспетчерской службы по номеру телефона: 38-62-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU