2019-12-30T17:12:13+03:00
Происшествия

Почти пятьдесят пожаров произошло в Тюменской области за минувшую неделю

24 из них случились в жилом секторе
Вадим Бегун
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Почти пятьдесят пожаров произошло в Тюменской области за минувшую неделю. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.Почти пятьдесят пожаров произошло в Тюменской области за минувшую неделю. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
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В Тюменской области за минувшую неделю произошло 49 пожаров, из них 24 – в жилом секторе. Было спасено 24 человека.

За неделю к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 74 раза. Они отключали аккумуляторные батареи, а также смывали ГСМ с проезжей части.

– С приходом холодов и началом отопительного сезона повышается риск возникновения пожара по причине нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных систем, печей и установок. Не допускайте эксплуатацию неисправных и частично поврежденных печей и отопительных электроприборов, – порекомендовали в Главном управлении МЧС по Тюменской области.

В ведомстве советуют оборудовать свое жилье автономным пожарным извещателем. В случае пожара прибор оповестит вас, и вы сможете справиться с огнем на начальном этапе, избежав большого материального ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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