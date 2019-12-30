2019-12-30T17:08:25+03:00
Общество

Тюменцы массово устанавливают киоски, где незаконно торгуют фейерверками

Владельцев ларьков ждут серьезные штрафы
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцы массово устанавливают киоски, где незаконно торгуют фейерверками. Фото - горадминистрация.Тюменцы массово устанавливают киоски, где незаконно торгуют фейерверками. Фото - горадминистрация.
Изменить размер текста:

В Тюмени активно ведется борьба с незаконно установленными киосками. Только за последнее время обнаружено более двадцати таких объектов торговли. Преимущественно там реализуют фейерверки.

– Практически по всем этим объектам поступали жалобы от жителей, так как они не являются легальными местами продажи пиротехнических изделий, и там могут продавать некачественные салюты и фейерверки, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

По информации ведомства, инвентаризация по соблюдению законности размещения таких объектов идет ежедневно. Специалисты осматривают земельные участки, чтобы установить наличие прав пользования. При отсутствии документов владельца киоска просят его демонтировать. Если же этого не происходит, то объект в кратчайшие сроки демонтируется и вывозится, а владельца ждут серьезные штрафы.

Только за несколько последних дней было демонтировано и вывезено три киоска. Сегодня, 30 декабря, был убран временный объект «Фейерверки» в районе улицы Советской, 97.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У тюменского ТРЦ выросла самая большая в городе горка
Тюменцы массово устанавливают киоски, где незаконно торгуют фейерверками
В Тюмени из-за морозов отменили богатырские забавы
Почти пятьдесят пожаров произошло в Тюменской области за минувшую неделю
Волонтеры провели в Тюмени операцию «Дед Мороз»
Тюменские коммунальщики переходят на усиленный режим работы
«Фотоистория Тюменской области» продолжится в 2020 году
В последний день года тюменцы потребят рекордное количество воды
Депутат Госдумы Иван Квитка поздравил жителей Тюменской области с Новым годом
Два питбуля напали на тюменку во время выгула собаки
Тюменский бизнесмен обманул многодетную экс-супругу, чтобы не платить алименты сыновьям
«Дети ходят в зимних куртках»: тюменцы пожаловались на холод в квартирах
Ишимские врачи спасли зрение 83-летней пациентке с глаукомой
В Тюмени из продажи изымают снюсы
В Тюмень из Мурманска приехал новый руководитель МЧС
В новогодние праздники тюменские парковки будут бесплатными
Тюменские младшеклассники сегодня не пошли в школу
Стали известны причины пожара в пансионате на Олимпийской в Тюмени
Не успеем замерзнуть: в Тюмень под конец года придет потепление
Иностранные студенты устроили ДТП в центре Тюмени
Сбербанк поздравляет клиентов с Новым годом и сообщает о режиме работы офисов в праздничные дни
Дуэт мошенников снял с карточки ялуторовчанина деньги с помощью робота
Тюменские пенсионеры смогут бесплатно кататься на коньках
В Тюмени сдан первый дом, возведенный при финансовой поддержке Сбербанка со счетами эскроу
Погода на 30 декабря в Тюмени: день без осадков
Школьники региона знакомятся с культурным наследием Тюменской области