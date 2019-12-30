Тюменцы массово устанавливают киоски, где незаконно торгуют фейерверками

СЕГОДНЯ 15:43 2019-12-30T17:08:25+03:00

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В Тюмени активно ведется борьба с незаконно установленными киосками. Только за последнее время обнаружено более двадцати таких объектов торговли. Преимущественно там реализуют фейерверки.

– Практически по всем этим объектам поступали жалобы от жителей, так как они не являются легальными местами продажи пиротехнических изделий, и там могут продавать некачественные салюты и фейерверки, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

По информации ведомства, инвентаризация по соблюдению законности размещения таких объектов идет ежедневно. Специалисты осматривают земельные участки, чтобы установить наличие прав пользования. При отсутствии документов владельца киоска просят его демонтировать. Если же этого не происходит, то объект в кратчайшие сроки демонтируется и вывозится, а владельца ждут серьезные штрафы.

Только за несколько последних дней было демонтировано и вывезено три киоска. Сегодня, 30 декабря, был убран временный объект «Фейерверки» в районе улицы Советской, 97.

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ИСТОЧНИК KP.RU