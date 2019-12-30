У тюменского ТРЦ выросла самая большая в городе горка

СЕГОДНЯ 16:07 2019-12-30T16:07:22+03:00

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В Тюмени открыли самую большую горку города в рамках парка зимних развлечений «Звездный полюс». Он находится около торгово-развлекательного центра «Тюмень Сити Молл».

– Горки, конечно, построили шикарные. Я катался с самой большой, очень понравилось. Съезды безопасные: везде есть ледяные бортики, инструкторы рассказывают о правилах поведения на спусках. Удобно, что есть бесплатные тюбинги, не надо из дома приносить, – поделился впечатлениями тюменец Антон Зубрилин.

Напомним, что в новом сезоне на ледовой площадке и вокруг нее многое изменилось. Так, не стало скоростной трассы и зоны для детского катания, за счет чего места на льду стало больше. Увеличилось и пространство возле катка. Расширился пункт проката и заточки коньков, начали работу несколько точек с едой, появились новые фотозоны.

По информации сети ледовых катков «Звездный полюс», в новогодние каникулы организаторы парка зимних развлечений приготовили для своих гостей шоу-программы с конкурсами, призами и подарками.

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ИСТОЧНИК KP.RU