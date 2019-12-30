В Тюмени из продажи изымают снюсы

СЕГОДНЯ 11:10 2019-12-30T11:10:40+03:00

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В Тюмени из оборота изымают некурительную никотиносодержащую продукцию. На сегодняшний день специалисты обследовали более 150 объектов торговли.

– В девяти магазинах продавали 608 упаковок никотинсодержащей продукции без документов, подтверждающих качество и безопасность. Из них 62 упаковки импортного производства и 546 – российского. Весь снюс, выявленный в обороте, арестован и изъят, – рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что оптовая и розничная торговля насваем и снюсом на территории России запрещена. Лабораторно подтверждено, что употребление такой продукции создает угрозу жизни и здоровью населения, в особенности детей и молодежи.

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ИСТОЧНИК KP.RU