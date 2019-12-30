Тюменские младшеклассники сегодня не пошли в школу

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-30T10:08:59+03:00

Тюменские младшеклассники не пошли в школу Фото: Вадим Бегун

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В Тюмени сегодня, 30 декабря, отменили занятия в школе первой и второй смене. «Повезло» ученикам с 1 по 4 класс.

«Сегодня из-за низкой температуры воздуха занятия второй смены в школах города для учеников 1–4 классов отменяются», – такое сообщение можно увидеть на официальной страничке городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в ведомстве сообщали об отмене занятий и для младшеклассников первой смены.

Сейчас градусник показывает 23 градуса со знаком минус. На завтра синоптики передают 15 градусов ниже нуля.

Последнюю актировку местные жители наблюдали 19 ноября. Тогда температура воздуха составляла минус 27 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU