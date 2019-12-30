2019-12-30T10:18:12+03:00
Общество

В новогодние праздники тюменские парковки будут бесплатными

В январе в городе наладят новые паркоматы
Вадим Бегун
Поделиться:
В новогодние праздники тюменские парковки будут бесплатными. Фото - горадминистрация.В новогодние праздники тюменские парковки будут бесплатными. Фото - горадминистрация.
Изменить размер текста:

С 31 декабря по 8 января парковки в Тюмени будут абсолютно бесплатными. С 9 января они начнут работать в обычном режиме.

Напомним, что в городе действует несколько платных парковок: на улице Первомайской, 20; на Герцена (от Первомайской до Дзержинского); на Герцена, 55; на набережной Туры.

– Разумеется, в дни бесплатной парковки нельзя занимать места для инвалидов. Парковаться можно только на тех местах, которые предназначены для вашего вида транспорта. Поэтому просим обращать внимание на дорожные знаки, соблюдать плавила пользования парковками, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что в январе будет проходить наладка новых паркоматов на улицах Герцена, Профсоюзной, Советской, Водопроводной, Республики и Челюскинцев и тестирование мобильного приложения. Машины здесь можно ставить бесплатно и после праздника.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени из продажи изымают снюсы
В Тюмень из Мурманска приехал новый руководитель МЧС
В новогодние праздники тюменские парковки будут бесплатными
Тюменские младшеклассники сегодня не пошли в школу
Стали известны причины пожара в пансионате на Олимпийской в Тюмени
Не успеем замерзнуть: в Тюмень под конец года придет потепление
Иностранные студенты устроили ДТП в центре Тюмени
Сбербанк поздравляет клиентов с Новым годом и сообщает о режиме работы офисов в праздничные дни
Дуэт мошенников снял с карточки ялуторовчанина деньги с помощью робота
Тюменские пенсионеры смогут бесплатно кататься на коньках
В Тюмени сдан первый дом, возведенный при финансовой поддержке Сбербанка со счетами эскроу
Погода на 30 декабря в Тюмени: день без осадков
Школьники региона знакомятся с культурным наследием Тюменской области