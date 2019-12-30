В новогодние праздники тюменские парковки будут бесплатными

СЕГОДНЯ 10:10 2019-12-30T10:18:12+03:00

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С 31 декабря по 8 января парковки в Тюмени будут абсолютно бесплатными. С 9 января они начнут работать в обычном режиме.

Напомним, что в городе действует несколько платных парковок: на улице Первомайской, 20; на Герцена (от Первомайской до Дзержинского); на Герцена, 55; на набережной Туры.

– Разумеется, в дни бесплатной парковки нельзя занимать места для инвалидов. Парковаться можно только на тех местах, которые предназначены для вашего вида транспорта. Поэтому просим обращать внимание на дорожные знаки, соблюдать плавила пользования парковками, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что в январе будет проходить наладка новых паркоматов на улицах Герцена, Профсоюзной, Советской, Водопроводной, Республики и Челюскинцев и тестирование мобильного приложения. Машины здесь можно ставить бесплатно и после праздника.

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ИСТОЧНИК KP.RU