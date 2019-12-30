Иностранные студенты устроили ДТП в центре Тюмени

СЕГОДНЯ 08:14 2019-12-30T08:18:25+03:00

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В Тюмени накануне, 29 декабря, на пересечении улиц Республики и Мельникайте произошло дорожно-транспортное происшествие. Студент-иностранец выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.

– Инцидент произошел около 14.30. Автомобиль «Ситроен» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ниссаном». От удара японская иномарка въехала в столб, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, водители двух автомобилей, а также пассажир «Ситроена» получили ушибы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, имеет ли виновник аварии право на управление машиной, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU