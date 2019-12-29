Школьники региона знакомятся с культурным наследием Тюменской области

СЕГОДНЯ 18:24 2019-12-29T19:52:57+03:00

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Школьники Тюменской области знакомятся с историческим наследием региона. В рамках проекта «Я познаю Россию» они путешествуют по городам, входящим в туристические маршруты.

Так, ребята из маслянской школы Сладковского района вместе с родителями и классным руководителем посетили город Тобольск. Во время поездки по железной дороге школьники не только любовались ландшафтами региона, но и исследовали просторы интернета, узнавая географическое положение, климат, животный мир и историю сибирского города.

В самом городе юные туристы побывали у памятника Семёну Ремезову. Именно по его чертежам в Тобольске было построено много сооружений, в том числе и кремль, который называют жемчужиной Сибири.

Школьники также побывали в Доме наместника, сообщает департамент образования области. Экскурсантов ждало знакомство с уникальными экспозициями, посвященными истории управления Сибирью от Ермака до 1917 года. Здесь ребята примерили кольчугу, проверили готовность пушки к бою.

Ребята посетили также первый в России государственный музей, посвященный семье императора Николая II, а заключительным этапом маршрута стала поездка в Абалакский и Иоанно-Введенский монастыри.

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ИСТОЧНИК KP.RU