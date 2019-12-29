2019-12-29T17:30:55+03:00
Звезды

Фильм «#Однапобеда» покажут в муниципалитетах области в 2020 году

Планируется организовать свыше 100 показов
Марина Васильева
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Фото vk.com/intervalforwar_tofyФото vk.com/intervalforwar_tofy
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Свыше 100 показов фильма «#Однапобеда» о памятных местах и людях Великой Отечественной войны покажут в Тюменской области. Они пройдут в разных муниципалитетах региона.

Для создания картины команда проекта «Победа одна на всех» посетила памятные места, передает «Вслух.ру». В ходе съемок авторы фильма встретились с ветеранами и услышала истории войны от них и узников концлагере.

Наша команда хотела показать важность современного взгляда на тему Великой Отечественной войны. Мы хотели показать, как современные молодые люди воспринимают своё знакомство с подвигами, с важными историческими местами, какой смысл закладывают они в памятники и обелиски, – рассказал один из участников Андрей Зубов.

Ранее на V молодежном кинофестивале «Перерыв на кино» фильм показали в 150 городах. Работу активистов увидели 17 000 человек. Также просмотр картины прошел в Заводоуковске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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