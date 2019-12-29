2019-12-29T14:13:08+03:00
Общество

Ялуторовские дизайнеры показали свои работы на «Молодежном подиуме»

Участниками проекта стали школьники и студенты города
Марина Васильева
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В Ялуторовске прошел предновогодний конкурс дизайнеров. Его участниками стали школьники и студенты города.

В течение четырех дней команды должны были разработать, сшить и показать единый образ. Итоговый костюм должен был отразить перспективные тенденции в одежде будущего, сообщает «Тюменская область сегодня». Подобное мероприятие в городе прошло впервые. Организатором выступил Молодежный социально-деловой центр Ялуторовска.

- Наших дизайнеров можно назвать первопроходцами. Они в полной мере смогли проявить свои творческие способности. Этот показ – результат кропотливой работы не только дизайнера, но и моделей, которые передают видение образа, - отметила руководитель Театра молодежной моды «Каролина» Вероника Литвинова.

Одним из самых ярких выступлений стал показ команды школы №3. Их коллекция под названием Purple Stars поразила жюри оригинальностью и эффектной подачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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