2019-12-29T13:54:48+03:00
Экономика

За 2019 год тюменский выставочный зал посетили свыше 200 тысяч человек

Это на 20 тысяч больше, чем в 2018-ом году
Марина Васильева
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Фото expo72.ruФото expo72.ru
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Количество посетителей Выставочного зала в Тюмени увеличивается ежегодно. Так, за 2019 год его посетили свыше 200 тысяч человек. Это почти на 20 тысяч больше, чем в 2018-ом.

- В первую очередь это связно с обширной тематикой проводимых мероприятий - начиная от продуктов питания, рассады, школьных товаров, текстиля, одежды, и заканчивая промышленным оборудованием и проектированием нефтяных месторождений, а также благодаря проведению новых, совершенно уникальных для нашего города мероприятий, - отмечает генеральный директор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков.

По его словам, в 2019 году на базе Выставочного зала прошло 19 мероприятий. Самыми посещаемыми выставками стали «Школьная» и православная «Духовные традиции и богатство».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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