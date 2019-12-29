За 2019 год тюменский выставочный зал посетили свыше 200 тысяч человек
Количество посетителей Выставочного зала в Тюмени увеличивается ежегодно. Так, за 2019 год его посетили свыше 200 тысяч человек. Это почти на 20 тысяч больше, чем в 2018-ом.
- В первую очередь это связно с обширной тематикой проводимых мероприятий - начиная от продуктов питания, рассады, школьных товаров, текстиля, одежды, и заканчивая промышленным оборудованием и проектированием нефтяных месторождений, а также благодаря проведению новых, совершенно уникальных для нашего города мероприятий, - отмечает генеральный директор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков.
По его словам, в 2019 году на базе Выставочного зала прошло 19 мероприятий. Самыми посещаемыми выставками стали «Школьная» и православная «Духовные традиции и богатство».
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU