Из здания тюменского автовокзала эвакуировали людей
Сегодня утром в здании автовокзала на улице Пермякова, 9 произошло возгорание. Спасатели вывели на улицу всех пассажиров, находившихся на тот момент в зале ожидания.
Сотрудниками МЧС был эвакуирован 261 человек, из них 17 детей. Никто не пострадал.
- Вызов на пульт дежурного поступил в 8:04. На втором этаже здания произошло возгорание плафона. По предварительным данным, причиной стало замыкание проводки, - сообщили в главном управлении МЧС России по Тюменской области.
Также сообщается, что часть ближайших домов на момент инцидента осталась без электроэнергии.
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ИСТОЧНИК KP.RU