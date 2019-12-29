Из здания тюменского автовокзала эвакуировали людей

СЕГОДНЯ 13:39 2019-12-29T13:39:09+03:00

Спасатели вывели на улицу 260 человек

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Сегодня утром в здании автовокзала на улице Пермякова, 9 произошло возгорание. Спасатели вывели на улицу всех пассажиров, находившихся на тот момент в зале ожидания.

Сотрудниками МЧС был эвакуирован 261 человек, из них 17 детей. Никто не пострадал.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 8:04. На втором этаже здания произошло возгорание плафона. По предварительным данным, причиной стало замыкание проводки, - сообщили в главном управлении МЧС России по Тюменской области.

Также сообщается, что часть ближайших домов на момент инцидента осталась без электроэнергии.

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ИСТОЧНИК KP.RU