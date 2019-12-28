Тюменские и зарубежные художники договорились о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 18:51 2019-12-28T18:51:09+03:00

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В Тюмени обсудили стоит ли воспитывать у земляков вкус к прекрасному или идти у них на поводу. Круглый стол под названием «Искусство в интерьере» прошел в одном из художественных салонов города.

В нем приняли участие журналисты, архитекторы, дизайнеры, художники, бизнесмены собрались вместе, чтобы в свободном формате поделиться мнением, сообщает «Тюменская область сегодня». Инициатором первой встречи стала архитектор-дизайнер Анна Гусакова.

Она рассказала, что уже семь лет, реализуя творческие проекты, обращается к живописи тюменских мастеров. По мнению Анны, земляки нисколько не уступают уровню европейских художников.

- Общаясь с коллегами из других стран, поняла, что взгляд на живопись Сибири не соответствует действительности. У нас так много авангардистов, а кто об этом знает?!, - считает Гусакова.

Поддержала Анну и журналист Евгения Букарева – она подключилась к общению из Нидерландов по Интернету. В финале полуторачасового разговора единомышленники решили встречаться в постоянном режиме и реализовывать идеи по восприятию искусства обществом.

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ИСТОЧНИК KP.RU