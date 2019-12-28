2019-12-28T11:36:26+03:00
Общество

Тюменские режиссеры поборются за грантовую поддержку конкурса «ЦЕХ»

Средства направят на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей
Марина Васильева
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Фото молодежного театрального центра "Космос"Фото молодежного театрального центра "Космос"
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Театральный центр «Космос» вновь проведет конкурс на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей «ЦЕХ». Прием заявок планируется начать в марте 2020 года.

В этот раз организаторы отберут не менее 70 заявок. Из них 16 получат финансовую поддержку. При этом ужесточится процедура защиты проектов. Так, конкурсантам предстоит представить этюды и сценарии будущего спектакля, а также детальную смету и полную информацию об опыте проектной деятельности автора.

Самому конкурсу будет предшествовать образовательная сессия. Она показала хорошие результаты в прошлом году, сообщает «Вслух.ру». Участникам расскажут, как заполнить заявку так, чтобы увеличить шансы на получение поддержки. Эксперты также дадут подсказки, как правильно оформить отчетность и сделать проект более успешным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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