«Не оставим в беде!»: тюменцы вытащили из кювета фуру, водитель которой просидел в ней три дня

СЕГОДНЯ 14:39 2019-12-27T14:49:34+03:00

Местные жители откликнулись на призыв о помощи в соцсетях

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Тюменцы помогли вытащить фуру, которая ушла в кювет на 21-м километре Тобольского тракта. «Настоящие человичищи», – так отзываются местные жители о неравнодушных к судьбе дальнобойщика гражданах.

«Ребята, срочно нужна помощь! Человек попал в беду. Нужен кран, чтобы вытащить прицеп (он пустой). Он сам из Беларуси. Третий день сидит в машине, денег хватило, только чтобы вытащили сам автомобиль, и на его ремонт. Не оставим товарища в беде в морозы», – написал сегодня, 27 декабря, в социальных сетях Максим Пахнюк.

На его призыв о помощи тут же откликнулись, и буквально через пару часов фура уже находилась на дороге. Тюменцы оценили поступок и назвали спасителей «настоящими человечищами».

«Только люди способны помогать людям. Не службы! Оперативная и слаженная работа! Большие сердца и широкая душа у вас!» – пишут горожане.

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ИСТОЧНИК KP.RU