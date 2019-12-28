Автобусные чудеса устроили для школьников региона

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-28T12:01:09+03:00

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В тобольской школе №16 имени В.П. Неймышева для малышей начальной школы и всех желающих гостеприимно распахнул двери сказочный автобус. Самые что ни на есть настоящие Дед Мороз и Снегурочка встречали удивленных ребят у дверей.

В занимательной форме знакомились ученики с правилами безопасного поведения на дороге, на остановках, в автобусе. Не только бесценные практические знания получили дети, но и каждому достался сладкий подарок. Подарили эту необыкновенную и очень полезную встречу ребятам сотрудники Тобольского пассажирского автотранспортного предприятия.

Еще одно зимнее приключение ждало учеников 12 гимназии Тюмени. Ученики шестых классов отправились на экскурсию по ночной Тюмени. На Площади Борцов революции ребята встретились с Дедом Морозом и поучаствовали в разных конкурсах. Вторая остановка была на Цветном бульваре. Там школьники видели больших светящихся медведей. К слову, такие же медвежата есть в Тобольске.

На протяжении всего пути дети узнавали интересные новогодние традиции, обычаи и приметы. Например, если 1 января порог переступит девочка - это к свадьбе, а девушка – к путешествиям и т.д. В конце экскурсии школьники тянули билетики с предсказаниями и получили магнитики с символом наступающего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU