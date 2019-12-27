2019-12-27T12:05:46+03:00
Общество

В Тюмени сильно подорожали услуги такси. Это связывают с прошедшим снегопадом

Кроме того, утром автомобилисты областного центра стояли в семибалльных пробках
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени сильно выросли услуги такси.В Тюмени сильно выросли услуги такси.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Тюмени сегодня, 27 декабря, утром резко подскочили цены на услуги такси. Горожане связывают это не только со снегопадом, но и с предпраздничным ажиотажем.

По информации читателей «Комсомольской правды» – Тюмень», утром, чтобы уехать из района моста на улице Мельникайте до Цветного бульвара, нужно было отдать таксисту более трехсот рублей, хотя обычно такая поездка обходится чуть ли не вдвое дешевле.

Еще один читатель сообщил, что доехал из Восточного округа до центра города за 350 рублей, хотя в «обычный» день таксисты берут не более 250 рублей.

По мнению горожан, повышение цен связано со снегопадом. Также есть предположение, что компании накручивают тариф из-за предпраздничного ажиотажа.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность на дорогах областного центра сейчас достигает шести баллов. Наиболее загружена улица Профсоюзная.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени сильно подорожали услуги такси. Это связывают с прошедшим снегопадом
Медики и спасатели рассказали подробности о пожаре в тюменском пансионате
В Тюмени на путях горел поезд
В Тюмени на Олимпийской горит пансионат. Детей эвакуируют с верхних этажей
Пропавшая в Тюмени школьница может направляться в столицу
Тюменские предприятия уклоняются от уплаты налогов за счет подставных директоров
Тюменскую семью не пустили на Мальдивы из-за неоплаченных налогов
Белым мишкам в Тюмени дали имена
Директор тюменской компании провернул крупную аферу с недвижимостью
Тюменские предприниматели сразились на интеллектуальном турнире
Тюменец с другом избил родственника и похитил его документы для оформления кредита
Трудоустройство выпускников с инвалидностью: ресурсы университета
Схемы движения сразу четырех автобусов изменят в Тюмени
На улице Дамбовской в Тюмени обесточат светофоры
Погода на 27 декабря в Тюмени: день без осадков
Ночная смена дорожных рабочих вышла на борьбу со снегопадом в Тюмени
Ограбление ломбарда, снегоходы на продажу и мощный снегопад: публикуем главные новости Тюмени 26 декабря 2019 г.
В Тюмени сожгли более 7 тысяч кроссовок и толстовок известных брендов
Врачи сообщили о состоянии женщины, в которую стреляли из ружья в Тобольске
В Тюмени вооруженный человек совершил разбойное нападение на ломбард
На базе семейной стоматологии «Доктор Альбус» открылся музей стоматологической миниатюры
Александр Моор: Ильгиз Шарипов – выдающийся человек