В Тюмени сильно подорожали услуги такси. Это связывают с прошедшим снегопадом

СЕГОДНЯ 11:57 2019-12-27T12:05:46+03:00

Кроме того, утром автомобилисты областного центра стояли в семибалльных пробках

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В Тюмени сегодня, 27 декабря, утром резко подскочили цены на услуги такси. Горожане связывают это не только со снегопадом, но и с предпраздничным ажиотажем.

По информации читателей «Комсомольской правды» – Тюмень», утром, чтобы уехать из района моста на улице Мельникайте до Цветного бульвара, нужно было отдать таксисту более трехсот рублей, хотя обычно такая поездка обходится чуть ли не вдвое дешевле.

Еще один читатель сообщил, что доехал из Восточного округа до центра города за 350 рублей, хотя в «обычный» день таксисты берут не более 250 рублей.

По мнению горожан, повышение цен связано со снегопадом. Также есть предположение, что компании накручивают тариф из-за предпраздничного ажиотажа.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность на дорогах областного центра сейчас достигает шести баллов. Наиболее загружена улица Профсоюзная.

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ИСТОЧНИК KP.RU