Воспитателям в тюменском детсаду урезали зарплату из-за карантина

СЕГОДНЯ 13:18 2019-12-27T13:59:27+03:00

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В детском саду «Сказка», который находится в Омутинском районе, были выявлены нарушения трудового законодательства. В отношении дошкольного учреждения возбуждены административные дела.

– В детсаду в период карантина из-за заболеваний детей ОРЗ и ОРВИ восьми педагогам была начислена зарплата как при простое – в размере 2/3 оклада. Между тем, согласно законодательству, зарплата в этом случае должна выплачиваться в полном объеме, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в ходе проверки были выявлены и другие нарушения. Так, работникам не выдавались расчетные листки с расшифровкой сумм, подлежащих выплате, а повара не обеспечивались спецодеждой.

В отношении учреждения возбуждены административные дела, заведующей внесено представление об устранении нарушений закона. Государственная инспекция труда в Тюменской области оштрафовала детсад на 50 тысяч рублей.

К дисциплинарной ответственности привлечены заместитель заведующей, главный бухгалтер и делопроизводитель. В настоящее время зарплата педагогам выплачена в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU