2019-12-27T11:28:43+03:00
Происшествия

В Тюмени на путях горел поезд

Возгорание удалось ликвидировать спустя почти полтора часа
Вадим Бегун
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В Тюмени на путях горел поезд. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.В Тюмени на путях горел поезд. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
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В Тюмени накануне, 26 декабря, вечером загорелся головной локомотив грузового состава. В это время поезд находился на девятнадцатом пути станции Северная в областном центре.

– Сообщение о возгорании в оперативную дежурную смену поступило в 20.28. Грузовой состав состоит из 92 пустых вагонов. Локомотив был отцеплен от основного состава и отбуксирован на запасной путь для тушения, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что пожар был ликвидирован в 21.45. Его площадь составила четыре квадратных метра. К тушению привлекались 24 человека и 6 единиц техники, из них от МЧС 18 человек и 5 единиц техники.

Угроза объектам экономики и жизнедеятельности населения отсутствует. Сведений о пострадавших и погибших не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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