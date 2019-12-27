Дорожники продолжают чистить улицы Тюмени от снега

СЕГОДНЯ 12:50 2019-12-27T12:50:01+03:00

В уборке задействованы почти 600 рабочих

Изменить размер текста: A A

В Тюмени продолжается уборка улиц от снега. Дорожники до сих пор борются с последствиями вчерашнего снегопада.

Этой ночью снег убирали 292 дорожных рабочих, на дороги было выведено 523 единицы техники. На полигоны доставили 17 800 кубометров снега.

– Работы велись на основных магистралях города, чтобы максимально обеспечить их пропускную способность днем. Сейчас ведут уборку 576 рабочих и 573 единицы техники, – рассказал председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин.

По информации пресс-службы администрации города Тюмени, особенно тщательно рабочие следили за тем, чтобы в парковочных карманах, на остановках общественного транспорта и на пешеходных переходах не осталось снежных валов, которые могли бы помешать движению.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU