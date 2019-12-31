2019-12-31T09:27:06+03:00
Общество

Тюменские психологи раскрыли секрет семейного счастья в Новом году

Они уверены, что во время каникул можно построить гармоничные отношения
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские психологи раскрыли секрет семейного счастья в Новом годуТюменские психологи раскрыли секрет семейного счастья в Новом годуФото: pixabay.com
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Тюменские психологи уверены: время новогодних каникул прекрасно подходит для построения гармоничных отношений в семье. По словам психолога Ольги Минаковой, стать ближе друг к другу поможет любое совместное занятия.

Это может быть катание на коньках, лыжах, горках, семейные настольные игры, совместное приготовление пиццы или раскрашивание картины по номерам.

- Любая деятельность, на которую вы жалели времени, думая, что есть дела поважнее. Любые занятия, которые технически невозможно было осуществить в суете будничных дней. Ведь в этом отношении новогодние праздники - это уникальное время, когда выходные у всей семьи, - цитирует Ольгу Минакову издание «Тюменская область сегодня».

При этом совместный досуг может быть и пассивным, в зависимости от интересов и увлечений детей и их родителей. Главное – побыть в эти дни вместе, и тогда новогодние дни станут счастливыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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