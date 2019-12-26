Более пятисот спецмашин борются с последствиями мощнейшего снегопада в Тюмени

СЕГОДНЯ 11:18 2019-12-26T11:33:11+03:00

В Тюмени борются с последствиями мощнейшего снегопада. Фото: Вадим Бегун

Перед выходными решено усилить работу по расчистке парковок

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Мощный снегопад, обрушившийся на Тюмень сегодня, 26 декабря, ночью стал причиной усиленной работы местных коммунальщиков. За ночь с улиц областного центра вывезено 13,5 тысячи кубометров снега.

По информации пресс-службы администрации города Тюмени, специальные дорожные службы стараются максимально справиться с ликвидацией последствий снегопада. Так, на уборке было задействовано 390 дорожных машин.

– Сейчас на борьбу со стихией выведено 503 единицы техники, вышло 558 дорожных рабочих. Перед ними поставлена первоочередная задача – тщательно промести улицы по всей ширине проезжей части, очистить тротуары и подходы к остановочным комплексам и территорию вокруг них, – уточнили в пресс-службе.

Накануне выходных тюменцы отправятся на личном транспорте в торговые центры, поэтому решено усилить работу по расчистке парковок. По предварительным прогнозам синоптиков, снег будет идти еще сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU