В Тюмени студента крупно оштрафовали за взятку преподавателю

СЕГОДНЯ 10:24 2019-12-26T10:38:26+03:00

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В Тюмени за дачу взятки должностному лицу оштрафован студент ТИУ. Молодой человек выплатит крупную сумму денег за такое нарушение.

Студент-заочник в феврале прошлого года узнал, что старший преподаватель кафедры за 90 тысяч предоставит ему выпускную квалификационную работу и гарантирует ее допуск до защиты с получением положительной отметки. Тогда парень решил дать взятку, но через посредников.

– Вечером на парковке торгового центра «Вояж» тюменец передал посреднику 25 тысяч рублей, тот отдал деньги другому человеку. Последний, взяв себе 5 тысяч рублей, передал остальные деньги преподавателю. В октябре таким же образом была передана остальная часть суммы, – рассказали в пресс-службе Центрального районного суда Тюмени.

В ведомстве уточнили, что теперь студент обязан будет выплатить штраф в размере шестисот тысяч рублей. Деньги пойдут в доход государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU