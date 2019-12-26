2019-12-26T10:38:26+03:00
Происшествия

В Тюмени студента крупно оштрафовали за взятку преподавателю

Парень передавал деньги через двух посредников
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменский студент дал взятку преподавателю.Тюменский студент дал взятку преподавателю.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тюмени за дачу взятки должностному лицу оштрафован студент ТИУ. Молодой человек выплатит крупную сумму денег за такое нарушение.

Студент-заочник в феврале прошлого года узнал, что старший преподаватель кафедры за 90 тысяч предоставит ему выпускную квалификационную работу и гарантирует ее допуск до защиты с получением положительной отметки. Тогда парень решил дать взятку, но через посредников.

– Вечером на парковке торгового центра «Вояж» тюменец передал посреднику 25 тысяч рублей, тот отдал деньги другому человеку. Последний, взяв себе 5 тысяч рублей, передал остальные деньги преподавателю. В октябре таким же образом была передана остальная часть суммы, – рассказали в пресс-службе Центрального районного суда Тюмени.

В ведомстве уточнили, что теперь студент обязан будет выплатить штраф в размере шестисот тысяч рублей. Деньги пойдут в доход государства.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Тюменской области выбрали самые значимые в этом году события
В Тюмени студента крупно оштрафовали за взятку преподавателю
Книга лучший – подарок... себе
Мое профессиональное будущее в Ялуторовской школе-интернате
Тюменским полицейским назначили нового начальника
Тюменские автомобилисты встали в длинную пробку на улице 50 лет ВЛКСМ
Безработная тоболячка украла дорогой телефон в фитнес-клубе
Тюменцев приглашают попробовать пельменные блюда разных народов мира
В Тюмени лжеполицейский похитил деньги у двух пенсионерок
Как будет работать загс в новогодние праздники в Тюмени
На улице Ватутина в Тюмени обесточат светофоры
Погода на 26 декабря в Тюмени: следим за небом
Невменяемая няня, пожар в колонии и истязания прохожего: публикуем главные новости Тюмени 25 декабря 2019 г.