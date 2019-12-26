Тюменцев приглашают попробовать пельменные блюда разных народов мира

СЕГОДНЯ 07:45 2019-12-26T08:21:23+03:00

Гастрономический фестиваль пройдет в областном центре через два дня

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В Тюмени в субботу, 28 декабря, пройдет фестиваль «Пельмени Тюмени». Все желающие попробовать главное зимнее блюдо должны подойти к 11.00 на парковку у ТРЦ «Тюмень Сити Молл».

По информации организаторов, в этом году местным жителя представят пельменные блюда разных народов мира: русской, татарской, немецкой, чешской и кавказской кухни. Также им продемонстрируют эскиз арт-объекта, который участники фестиваля прошлых лет подарят городу.

– На празднике всех ждет много вкусной еды, праздничная концертная программа, веселые национальные игры, конкурсы и призы, – пообещали в департаменте потребительского рынка администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что мероприятие проводится с целью увеличения интереса к тюменской кухне и развития дополнительного событийно-гастрономического направления в туризме областного центра.

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ИСТОЧНИК KP.RU