СЕГОДНЯ 18:39 2019-12-24T19:07:45+03:00

На улице Гастелло в Тюмени горит гостиница. Фото Вовы Сергиенко в группе "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"

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Сильный пожар бушует сейчас на улице Гастелло. В частном секторе горит трехэтажный жилой дом, в котором, по свидетельствам очевидцев, располагается частная гостиница.

В группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте» очевидцы сообщают, что пожарные ищут колодцы для гидрантов. На данный момент уже рухнула крыша здания.

- Уже крыша рухнула. Третий этаж догорает. Пожарные до сих пор бегают ищут колодцы с гидрантами, - пишет в комментариях Александр Харько.

Тюменцы отмечают, что горение настолько сильное, что соседи опасаются за свое имущество. Ситуацию усугубляет ветер.

Корреспонденту «Комсомольской правды-Тюмени» руководитель пресс-службы МЧС по Тюменской области Сергей Юсько подтвердил информацию о пожаре.

- Горит дом на улице Гастелло, 44 (точный номер дома уточняется прим. ред.). Информация о пожаре на пульт дежурного поступила в 18:55. В 16:58 наши подразделения были на месте ЧП. Горит крыша и третий этаж дома размером 15 на 20 метров. Спасены два человека, погибших нет. На месте работают 40 человек личного состава и 11 единиц спецтехники МЧС, - рассказали в пресс-службе.

Сергей Юсько также добавил, что тушение пожара осложняется тем, что дом деревянный и обложен кирпичом. Подъехать большому количеству техники к месту возгорания было проблематично, так как в этой части улицы располагается частный сектор.

О том, что горит гостиница, в ведомстве на данный момент уточнить не могут.

- Горит дом на одного хозяина. После тушения пожара будем выяснять, что там располагалось, - сказал руководитель пресс-службы МЧС.

Руководитель пресс-службы департамента здравоохранения Александра Малыгина рассказала, что в больницу доставлены трое пострадавших.

- Вызов поступил в 18.55, первая бригада прибыла в 19.04. Троих пострадавших доставили в ОКБ-1. По предварительным данным у одного человека есть ожоги, у ещё двоих подозрение на отравление продуктами горения. Состояние оценивается как не тяжёлое, они проходят необходимую диагностику. На месте пожара задействовано две бригады скорой помощи, дежурство продолжается, - прокомментировала она.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/751532" frameborder="0"></iframe> В Тюмени на улице Гастелло горит дом.В

ИСТОЧНИК KP.RU