2019-12-24T19:07:45+03:00
Происшествия

На улице Гастелло в Тюмени горит гостиница

Спасены два человека, погибших нет [видео]
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
На улице Гастелло в Тюмени горит гостиница. Фото Вовы Сергиенко в группе "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"На улице Гастелло в Тюмени горит гостиница. Фото Вовы Сергиенко в группе "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Сильный пожар бушует сейчас на улице Гастелло. В частном секторе горит трехэтажный жилой дом, в котором, по свидетельствам очевидцев, располагается частная гостиница.

В группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте» очевидцы сообщают, что пожарные ищут колодцы для гидрантов. На данный момент уже рухнула крыша здания.

- Уже крыша рухнула. Третий этаж догорает. Пожарные до сих пор бегают ищут колодцы с гидрантами, - пишет в комментариях Александр Харько.

Тюменцы отмечают, что горение настолько сильное, что соседи опасаются за свое имущество. Ситуацию усугубляет ветер.

Корреспонденту «Комсомольской правды-Тюмени» руководитель пресс-службы МЧС по Тюменской области Сергей Юсько подтвердил информацию о пожаре.

- Горит дом на улице Гастелло, 44 (точный номер дома уточняется прим. ред.). Информация о пожаре на пульт дежурного поступила в 18:55. В 16:58 наши подразделения были на месте ЧП. Горит крыша и третий этаж дома размером 15 на 20 метров. Спасены два человека, погибших нет. На месте работают 40 человек личного состава и 11 единиц спецтехники МЧС, - рассказали в пресс-службе.

Сергей Юсько также добавил, что тушение пожара осложняется тем, что дом деревянный и обложен кирпичом. Подъехать большому количеству техники к месту возгорания было проблематично, так как в этой части улицы располагается частный сектор.

О том, что горит гостиница, в ведомстве на данный момент уточнить не могут.

- Горит дом на одного хозяина. После тушения пожара будем выяснять, что там располагалось, - сказал руководитель пресс-службы МЧС.

Руководитель пресс-службы департамента здравоохранения Александра Малыгина рассказала, что в больницу доставлены трое пострадавших.

- Вызов поступил в 18.55, первая бригада прибыла в 19.04. Троих пострадавших доставили в ОКБ-1. По предварительным данным у одного человека есть ожоги, у ещё двоих подозрение на отравление продуктами горения. Состояние оценивается как не тяжёлое, они проходят необходимую диагностику. На месте пожара задействовано две бригады скорой помощи, дежурство продолжается, - прокомментировала она.

В Тюмени на улице Гастелло горит дом.В

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улице Гастелло в Тюмени горит гостиница
Нападение на влюбленного, проваливающийся асфальт и врожденная патология: публикуем главные новости Тюмени 24 декабря 2019 г.
Строительство тобольского аэропорта завершится в следующем году
Губернатор Тюменской области высказался о судьбе Антипинского НПЗ
Более 150 раз тюменские гаишники отказывались сопровождать детей на елку
В Тюмени мужчина напал с ножом на соседа из-за любовных посланий на автомобиле
Из тюменского Рощино с утра не может вылететь самолет
В тюменском дворе провалился асфальт. Работники УК спасли престижную иномарку
В Тюменской области автогрейдер задавил пенсионерку
Стартовала пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора
В Тюмени оштрафован гендиректор УК за разваливающийся пансионат
Зарабатывал себе на жизнь: тоболяк по ночам вырывал у женщин сумки
Врачи помогли четырехлетнему тюменцу, родившемуся с необычной патологией
Трем тюменцам грозит по десять лет тюрьмы за кражу дизтоплива
Райффайзенбанк: россияне не будут экономить на праздновании Нового года
Более пятидесяти тюменцев не смогли вылететь на новогодний отдых из-за долгов