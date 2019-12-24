В тюменском дворе провалился асфальт. Работники УК спасли престижную иномарку

СЕГОДНЯ 13:33 2019-12-24T13:46:20+03:00

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Сегодня, 24 декабря, на улице Депутатской, 80 случился неприятный инцидент, который, к счастью, закончился благополучно. Дело в том, что во дворе дома начал проваливаться асфальт, один из припаркованных автомобилей оказался в опасности.

– Специалисты прибыли на место ЧП, нашли владельца автомобиля и сообщили ему о случившемся, а также эвакуировали все рядом стоящие машины. Престижный автомобиль марки «БМВ» одним колесом провалился под землю, а задним бампером повис на бордюре, в связи с чем оказался заблокирован и не мог самостоятельно сдвинуться с места. Пришлось придумывать план вызволения машины, – рассказали в управляющей компании «Партнеры».

Ситуация усугублялась тем, что асфальт продолжал медленно проваливаться, из-под земли шел горячий пар, машина могла рухнуть вниз в любой момент. Однако решение все же было найдено – работники УК приподняли машину и положили под нее толстые доски, по которым владелец автомобиля смог самостоятельно выехать.

В настоящее время опасная парковка огорожена аварийной лентой, аварийная служба УСТЭК устраняет последствия нештатной ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU