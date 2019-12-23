2019-12-23T14:57:31+03:00
Общество

Александр Моор приготовил новогоднюю игрушку из теста в тобольском детском саду

И подарил ребятишкам огромный торт на новоселье [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Александр Моор приготовил новогоднюю игрушку из теста в тобольском детском саду.Александр Моор приготовил новогоднюю игрушку из теста в тобольском детском саду.Фото: Алексей КОСЕНЧУК
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Губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Тобольск посетил детский сад средней школы № 16 имени В.П. Неймышева и попал в буквальном смысле в новогоднюю сказку. Главу региона встретили малыши в костюмах лисёнка, снежинки, пингвинёнка, зайчика и, конечно, самый настоящий Дед Мороз.

Новогодний утренник проходит в этом детсаду впервые. Трёхэтажный садик распахнул двери две недели назад, и уже завоевал любовь детей и родителей. Глава региона осмотрел художественную мастерскую, арт-мастерскую и даже принял участие в практикуме по приготовлению новогодней елочной игрушки из теста. Правда, в соревновании на скорость глава региона уступил гендиректору ООО «СИБУР» Михаилу Карисалову.

– Хотел сказать, Александр Викторович, что только вас ждём, но не буду, – пошутил Михаил Карисалов.

– Вы – быстро, а я – вкусно, – ответил губернатор.

На новоселье к детям глава региона пришёл со сладким подарком – огромным тортом, который ребятишки тут же облепили со всех сторон.

– Хотите вкусный подарок? Итак, вам на новоселье – торт! – сказал глава региона под аплодисменты собравшихся. – Самое главное, чтобы ваши родители с удовольствием вас сюда водили, чтобы здесь всегда были замечательные педагоги и воспитатели, которые бы вас развивали, играли с вами и гуляли.

КОНКРЕТНО

Трёхэтажный детский сад имени В.Н. Неймышева состоит из четырёх блоков. Количество групповых ячеек – 24, из них для детей раннего возраста – 5.

Здание полностью соответствует требованиям доступности для маломобильных групп населения.

По состоянию на 17 декабря 2019 г. сформированы списки воспитанников детского сада – 305 детей (90 из них – ребятишки до трёх лет).

Детский сад введён в эксплуатацию 12 декабря 2019.

Александр Моор подарил на новоселье детсадовцам огромный торт.Алексей КОСЕНЧУК

Александр Моор сделал новогоднюю игрушку из теста в детском саду Тобольска.Алексей КОСЕНЧУК

ИСТОЧНИК KP.RU

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