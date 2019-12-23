2019-12-23T12:47:32+03:00
Общество

Впервые так масштабно: в следующем году Тюмень засадят деревьями

Каждый житель может отследить исполнение
Вадим Бегун
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В следующем году Тюмень засадят деревьями.В следующем году Тюмень засадят деревьями.Фото: Вадим Бегун
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На территории Тюмени в следующем году планируется высадить свыше восьми тысяч крупномерных деревьев. План озеленения уже сформирован.

По словам главы города Руслан Кухарук, программа озеленения так масштабно реализуется впервые. Он также напомнил, что подрядчики несут гарантийные обязательства и осуществляют уход за высаженными деревьями.

– «Зеленый город» объединяет предпринимателей, специалистов-градостроителей и рядовых жителей – все включились в процесс озеленения областного центра. Тюменцы могут принять участие в разработке плана озеленения и благоустройства каждого района на 2020 год, каждый житель может отследить его исполнение, – заявил градоначальник.

Отметим, что в этом году было высажено 8 513 деревьев. Озеленение провели в парках и скверах, вдоль улиц и магистралей, во дворах и на территории социальных учреждений.

Жители принимали участие в акции «Классное дерево» (616 школьников высадили 539 деревьев) и экологическом проекте для многоквартирных домов «Посади дерево» (на 10 дворовых территориях их жители высадили 119 деревьев).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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