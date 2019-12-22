СЕГОДНЯ 17:42 2019-12-22T17:42:25+03:00

В Ишиме широко провели «Новогоднюю никольскую» ярмарку. Фото из группы "Объявления Ишим во ВКонтакте

Для детей организовали выставку птиц и катание на лошадях

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Большая «Новогодняя Никольская» ярмарка прошла в Ишиме 21 декабря. Как сообщает администрация города, народные гулянья состоялись у торгового центра «Рынок Никольский».

Участники ярмарки наелись горячей ухи, а после отправились за покупками. В этот день можно было приобрести мясо, тушки гусей и уток из личных подсобных хозяйств, полуфабрикаты, кондитерские изделия. На торговых площадях развернулась продажа меда, ягод, кованых изделий, дров и многого другого. Елочные базары и новогодняя атрибутика.

Всего, в ярмарке участвовали 80 резидентов, которые представили свои продовольственные и непродовольственные товары, продукцию общественного питания, сувенирную продукцию, плоды народно-художественного промысла.

Детям на ярмарке также не было скучно. Для них организовали выставку птиц и катание на лошадях.

ИСТОЧНИК KP.RU