В Ишиме широко провели «Новогоднюю никольскую» ярмарку
Большая «Новогодняя Никольская» ярмарка прошла в Ишиме 21 декабря. Как сообщает администрация города, народные гулянья состоялись у торгового центра «Рынок Никольский».
Участники ярмарки наелись горячей ухи, а после отправились за покупками. В этот день можно было приобрести мясо, тушки гусей и уток из личных подсобных хозяйств, полуфабрикаты, кондитерские изделия. На торговых площадях развернулась продажа меда, ягод, кованых изделий, дров и многого другого. Елочные базары и новогодняя атрибутика.
Всего, в ярмарке участвовали 80 резидентов, которые представили свои продовольственные и непродовольственные товары, продукцию общественного питания, сувенирную продукцию, плоды народно-художественного промысла.
Детям на ярмарке также не было скучно. Для них организовали выставку птиц и катание на лошадях.
ИСТОЧНИК KP.RU