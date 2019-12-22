В Тюменской области стартовал новогодний марафон
В культурной жизни Тюменской области стартовал новогодний марафон. За пару недель до наступления нового года и первые две недели после в регионе пройдут более 400 мероприятий.
По словам генерального директора Тюменского концертно-театрального объединения Надежды Казначеевой, сейчас одновременно идет в "Нефтянике" в малом зале по два спектакля, в мраморном зале по два спектакля, в большом зале, в танцевальном зале...
- Новогодний марафон продлится с 15 декабря 2019 года по 15 января 2020 года. Добро пожаловать на любой проект! - пригласила Надежда Казначеева. Репертуар новогодней программы разнообразен - подготовлена масса мероприятий как для детей, так и для взрослого зрителя.
Перед рождеством, 6 января, тюменцев и гостей города ждут в Тюменской филармонии на рождественский спектакль с участием артистов театра Надежды Бабкиной.
Завершится вся новогодняя программа под Старый Новый год.
ИСТОЧНИК KP.RU