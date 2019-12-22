В Тюмени на конференции обсудили методы профилактики ВИЧ-инфекции
Тюменская область стала одной из пионеров нового движения по децентрализации оказания медицинской помощи ВИЧ-положительным людям. Об этом заявил директор Группы региональной поддержки стран Восточной Европы и Центральной Азии в вопросах ВИЧ-инфекции ЮНЕЙДС Виней Патрик Салдана.
Накануне в Тюмени прошла первая региональная научно-практическая конференция Уральского федерального округа, посвященная вопросам борьбы с социально значимыми заболеваниями, приуроченная к 30-летию службы борьбы со СПИДом в Тюменской области.
Мероприятие посетили специалисты в области борьбы с ВИЧ-инфекцией, наркоманией, представители противотуберкулезной службы. Обсуждались вопросы профилактики, диагностики и лечения социально значимых заболеваний, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
По данным на 1 января 2018 года, в Тюменской области, не учитывая Ямал и Югру, проживали 17 161 человек со статусом ВИЧ. Всего в России с таким диагнозом проживают более 1 млн человек.
ИСТОЧНИК KP.RU