2019-12-22T15:13:39+03:00
Общество

В Тюмени на конференции обсудили методы профилактики ВИЧ-инфекции

На 1 января 2018 года в Тюменской области зарегистрировано 17 161 человек с ВИЧ
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени на конференции обсудили борьбу со СПИДВ Тюмени на конференции обсудили борьбу со СПИДФото: pixabay.com
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Тюменская область стала одной из пионеров нового движения по децентрализации оказания медицинской помощи ВИЧ-положительным людям. Об этом заявил директор Группы региональной поддержки стран Восточной Европы и Центральной Азии в вопросах ВИЧ-инфекции ЮНЕЙДС Виней Патрик Салдана.

Накануне в Тюмени прошла первая региональная научно-практическая конференция Уральского федерального округа, посвященная вопросам борьбы с социально значимыми заболеваниями, приуроченная к 30-летию службы борьбы со СПИДом в Тюменской области.

Мероприятие посетили специалисты в области борьбы с ВИЧ-инфекцией, наркоманией, представители противотуберкулезной службы. Обсуждались вопросы профилактики, диагностики и лечения социально значимых заболеваний, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

По данным на 1 января 2018 года, в Тюменской области, не учитывая Ямал и Югру, проживали 17 161 человек со статусом ВИЧ. Всего в России с таким диагнозом проживают более 1 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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