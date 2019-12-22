СЕГОДНЯ 06:24 2019-12-22T06:24:55+03:00

Как в Тюмени будут вывозить мусор в новогодние праздники Фото: Анна Полякова

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Впереди настоящие новогодние мини-каникулы. На отдых уйдут и многие городские службы, компании. Уже сейчас некоторые горожане беспокоятся: не возникнет ли проблем с вывозом мусора в праздничные дни. К тому же в это время количество мусора заметно увеличивается.

Как сообщает интернет-портал «Мегатюмень», вывоз мусора в новогодние праздники будет контролироваться в усиленном режиме. В пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ОО «ТЭО» отметили, что при необходимости будут совершать даже по 2 или по 3 вывоза.

Единая диспетчерская служба регоператора будет работать круглосуточно даже в выходные и праздничные дни. Напомним, что о проблемах с вывозом отходов можно сообщить по телефону 8-800-250-7326.

Отметим, что елки нужно выносить и оставлять на контейнерных площадках, их увезет регоператор. Лучше не выбрасывать деревья в контейнеры, чтобы не занять весь объем бака, который уже не сможет вместить пакеты мусора, вынесенные вашими соседями.

ИСТОЧНИК KP.RU