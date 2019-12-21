2019-12-21T13:43:16+03:00
Общество

Титул «Мисс Снегурочка 2020 года» достался школьнице из Казанского района

Участие в нем приняли десять девушек
Алена Кульмухаметова
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Титул «Мисс Снегурочка 2020 года» достался школьнице из Казанского районаТитул «Мисс Снегурочка 2020 года» достался школьнице из Казанского районаФото: pixabay.com
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Конкурс «Мисс Снегурочка 2020» состоялся в Казанском районе. В нем приняли участие 10 девушек со всех поселений района.

Замглавы Казанского района по культуре, спорту и молодежной политике Елена Ященко рассказала, что в конкурсе приняли участие девушки в возрасте от 16 до 35 лет. Победительницей стала Валерия Петровских из Казанского, учащаяся 11 класса. Она приняла участие в открытии районной елки 18 декабря.

Замглавы добавила, что с открытием районной елки в Казанском в третий раз открыли и резиденцию Деда Мороза, которая находится на Боровлянке – это лыжная база в 11 км от райцентра - место активного отдыха, где организован прокат лыж, ватрушек и другого зимнего инвентаря. По ее словам, ежегодно более четырех тысяч жителей и гостей Казанского района становятся участниками новогодних праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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