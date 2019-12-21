«Тюменский бройлер» модернизирует убойно-перерабатывающий комплекс

СЕГОДНЯ 11:00 2019-12-21T11:00:03+03:00

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На сельхозпредприятиях Тюменского района продолжается модернизация производственных мощностей.Так, на птицефабрике «ПРОДО Тюменский бройлер» инвестиционной программой предполагается реконструкция убойно-перерабатывающего комплекса.

По словам директора птицефабрики Оксаны Велички, на предприятии закуплено и ведется монтаж нового оборудования в цех глубокой переработки и разделки птицы. Оно предназначено для упаковки субпродуктов, кулинарных полуфабрикатов, мясной гастрономии. По ее мнению, новое оборудование также позволит увеличить сроки годности с дальнейшей возможностью реализации продукции в отдаленные регионы при сохранении качества.

В пресс-службе Тюменской области рассказали, что для птицефабрик Тюменского района последние годы оказались сверхпродуктивными: на птицефабрике «Пышминская» проведена реконструкция 4-х птичников для кур-несушек с российско-немецким оборудованием и реконструкция помещения для содержания молодняка.

Птицефабрика «Боровская» имени Созонова построила четыре птичника по выращиванию молодняка и 9 птичников для взрослой птицы.

На новой производственной площадке «ПРОДО Тюменский бройлер» введено в эксплуатацию шесть птичников.

ИСТОЧНИК KP.RU