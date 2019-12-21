Тюменцы через фотографии рассказали о важности отцовского воспитания

СЕГОДНЯ 08:21 2019-12-21T08:21:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В областной столице выпустили фотопроект о роли отца в жизни ребенка. В девяти кадрах авторы проекта рассказали о том, как проходит жизнь ребенка без папы.

Героем снимков стал мальчик Миша, на фотографиях показаны основные моменты его жизни: школа, университет, свадьба. Только папы рядом нет, на всех снимках он предстает в виде фантома, сообщает интернет – портал «Мегатюмень».

По данным РОСБАЛТА число неполных семей в Российской федерации за последние годы возросло до 30%. За 20 лет матерей-одиночек в России стало втрое больше (это практически треть всех семей в стране).

Один из авторов проекта рассказала, что тема работы ей не близка. Со своим отцом у нее всегда были теплые отношения и они много времени проводили вместе. Но не всем детям так везет, поэтому авторам хотелось показать как нужен ребенку папа и насколько его роль в жизни и воспитании ребенка важна.

Отметим, что фотопроект «Где ты?» является одной из восьми инициатив, реализованных в рамках проекта «Пропроекты: модульная школа». На протяжении месяца 8 молодежных команд прошли образовательную программу по созданию и продвижению социальных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU