2019-12-21T08:21:41+03:00
Общество

Тюменцы через фотографии рассказали о важности отцовского воспитания

Число неполных семей в стране за последние годы возросло на 30%
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Тюменцы через фотографии рассказали о важности отцовского воспитанияТюменцы через фотографии рассказали о важности отцовского воспитанияФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В областной столице выпустили фотопроект о роли отца в жизни ребенка. В девяти кадрах авторы проекта рассказали о том, как проходит жизнь ребенка без папы.

Героем снимков стал мальчик Миша, на фотографиях показаны основные моменты его жизни: школа, университет, свадьба. Только папы рядом нет, на всех снимках он предстает в виде фантома, сообщает интернет – портал «Мегатюмень».

По данным РОСБАЛТА число неполных семей в Российской федерации за последние годы возросло до 30%. За 20 лет матерей-одиночек в России стало втрое больше (это практически треть всех семей в стране).

Один из авторов проекта рассказала, что тема работы ей не близка. Со своим отцом у нее всегда были теплые отношения и они много времени проводили вместе. Но не всем детям так везет, поэтому авторам хотелось показать как нужен ребенку папа и насколько его роль в жизни и воспитании ребенка важна.

Отметим, что фотопроект «Где ты?» является одной из восьми инициатив, реализованных в рамках проекта «Пропроекты: модульная школа». На протяжении месяца 8 молодежных команд прошли образовательную программу по созданию и продвижению социальных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцы через фотографии рассказали о важности отцовского воспитания
Сбербанк и Областная клиническая больница №2 будут внедрять инновационные цифровые технологии
Тюменцам советуют заводить авто в морозы правильно
Всеросcийская акция «Щедрый вторник» состоялась в тобольской больнице
Погода в Тюмени 21 декабря: снегопад и ветрено
Тюменскую частную гимназию прикрыли на месяц из-за нарушения санитарных норм
На четырех городских площадках развернутся продовольственные ярмарки выходного дня
Удар током, искусственная кома и страх перед автобусами: публикуем главные новости Тюмени 20 декабря 2019 г.
Мнения тюменцев учитывают в работе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В Тюменской области онкологические заболевания лечат при помощи уникальной методики
Семь видов продукции тюменского завода будут поставлять во Вьетнам
В селе Казанское Тюменской области отремонтируют акушерское отделение областной больницы
В Тюменской области реализуется федеральный проект «Экспорт продукции АПК»
Решать малому бизнесу: новый сервис от Райффайзенбанка