Погода в Тюмени 21 декабря: снегопад и ветрено
В субботу 21 декабря в Тюмени синоптики прогнозируют облачную погоду, снегопад. Ветер северо-восточный, северный 6-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -8, -9 градусов.
По югу Тюменской области облачно с прояснением, небольшой снег, ветер юго-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -7, -12.
Народные приметы в этот день говорили: если 21 декабря началась вьюга, то лето будет ненастным. Снегопад сулит дождливое лето. Если с утра синички чирикают, ночью жди мороза. Если птицы под крышу прячутся, будет метель. Если день морозный и тихий, зима будет снежной и мягкой.
ИСТОЧНИК KP.RU