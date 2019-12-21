Погода в Тюмени 21 декабря: снегопад и ветрено

СЕГОДНЯ 06:02 2019-12-21T06:02:33+03:00

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В субботу 21 декабря в Тюмени синоптики прогнозируют облачную погоду, снегопад. Ветер северо-восточный, северный 6-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -8, -9 градусов.

По югу Тюменской области облачно с прояснением, небольшой снег, ветер юго-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -7, -12.

Народные приметы в этот день говорили: если 21 декабря началась вьюга, то лето будет ненастным. Снегопад сулит дождливое лето. Если с утра синички чирикают, ночью жди мороза. Если птицы под крышу прячутся, будет метель. Если день морозный и тихий, зима будет снежной и мягкой.

ИСТОЧНИК KP.RU