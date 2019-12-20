2019-12-20T14:55:05+03:00
Здоровье

Два Центра амбулаторной онкологической помощи открылись в Тюменской области

Медучреждения появились в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» региональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Два Центра амбулаторной онкологической помощи открылись в Тюменской областиДва Центра амбулаторной онкологической помощи открылись в Тюменской областиФото: pixabay.com
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В Тюменской области открылись два Центра амбулаторной онкологической помощи, созданные в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Один заработал на базе Многопрофильного консультативно-диагностического центра, второй – в Ишимской областной больнице № 4.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, для размещения новой службы в Ишиме подготовили помещения, закупили оборудование и лекарственные препараты. Отныне онкобольные юга области будут получать химиотерапевтическое лечение в таблетках или внутривенно в условиях дневного стационара, тогда как раньше им приходилось ездить в Тюмень.

По словам главного врача ишимской областной больницы № 4 Вячеслава Афанасьева, у онкобольных, которым показана химиотерапия, нет ни средств, ни времени, ни сил для поездок в Тюмень.

– Делая доступнее крайне необходимую для многих онкобольных лекарственную терапию, мы преследуем цель снизить смертность от новообразований и повысить качество жизни пациентов, имеющих онкозаболевания. Нужно понимать, что все назначения, выбор препаратов, расчет доз и прочие нюансы химиотерапии – всё это по-прежнему централизованно курируется докторами «Медицинского города», но выполнять сами процедуры теперь будут подготовленные специалисты в больнице Ишима, – отметил Вячеслав Афанасьев.

В ишимском центре получать лечение будут не только жители города, но и жители соседних районов юга области. В Тюмени пациенты, больные онкологией, будут направляться в центр из городских поликлиник. Как отметила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова, главная задача – упреждать развитие онкологических болезней и делать их диагностику эффективной и доступной.

Отметим, что в рамках реализации нацпроектов, направленных на борьбу со злокачественными новообразованиями, в Центр амбулаторной онкопомощи в МКДЦ поступило современное диагностическое оборудование высочайшего качества.

В 2020 году такие центры откроются в Заводоуковске, Голышманово и Тобольске – также на базе областных больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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