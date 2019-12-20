2019-12-20T15:27:19+03:00
Экономика

С 2020 года Тюменская область будет развивать экспорт услуг

Разработка регионального проекта проводится в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская область планирует развивать экспорт услуг с 2020 года, в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, чтобы сформировать региональную программу и поучаствовать в федеральном проекте, Центр поддержки экспорта проводит несколько стратегических сессий с предпринимателями разных сфер.

Как рассказала начальник Управления внешних связей и контроля департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Наталья Ракитина, разработка регионального проекта «Экспорт услуг» началась со сферы медицины, туризма и образования.

– Экспорт медицинских и туристических услуг в регионе активно развивается уже несколько лет, экспорт образовательных услуг – только в начале пути, но каждая из сфер работает самостоятельно. Не всегда очевидно, что является сдерживающим фактором для выхода на международное сотрудничество и как преодолеть возникающие сложности. Сейчас главная задача Центра поддержки экспорта – согласовать действия всех сфер и интегрировать в единую региональную программу, чтобы услуги оказывались комплексно, – отметила Наталья Ракитина.

Как пояснили в Центре поддержки экспорта, все предложения, озвученные на сессиях или направленные в департамент инвестполитики, учтут при формировании программы мероприятий по развитию экспорта услуг в Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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