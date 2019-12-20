2019-12-20T17:50:08+03:00
Экономика

Семь видов продукции тюменского завода будут поставлять во Вьетнам

Договор подписан благодаря реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Семь видов продукции тюменского завода будут поставлять во ВьетнамСемь видов продукции тюменского завода будут поставлять во ВьетнамФото: pixabay.com
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Тюменский завод «Тюменские аэрозоли» договорился о сотрудничестве с партнёрами из Вьетнама на поставки своей продукции. Подписание двустороннего соглашения стало возможным благодаря реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, с успешными результатами переговоров тюменцы вернулись с III Ханойского бизнес-форума EXPO-RUSSIA VIETNAM-2019.

До конца 2019 года предприятие отправит семь видов выпускаемой продукции (термальная вода, шумовые и перцовые аэрозоли, репелленты, смазка для оборудования пищевой промышленности). По словам руководителя Центра поддержки экспорта Тюменской области Сергея Полухина, компания не единожды участвовала в мероприятиях центра и зарекомендовала себя на международном уровне.

– Мы предложили Российскому экспортному центру обратить внимание на этого производителя. В результате предприятие было приглашено для поездки на форум в Ханое. Участие в выставках подобного уровня позволяет привлечь внимание потенциальных партнеров и детально обсудить условия сотрудничества и объемы поставок, – рассказал Сергей Полухин.

«Тюменские аэрозоли» оказались единственными представителями Тюменской области на выставке. В столице Вьетнама экспортёрам организовали деловые встречи с местными промышленниками и органами власти. Тюменская компания сумела обратить внимание на свою продукцию участников форума.

– По сравнению с китайскими и европейскими аналогами русские товары считают оптимальными с точки зрения соотношения цены и качества. К тому же участие в выставке позволило понять, как выстроить логистику, какими электронным сервисами воспользоваться, чтобы упростить процедуру поставки, – подчеркнул Сергей Полухин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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