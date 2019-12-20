2019-12-20T12:50:05+03:00
Происшествия

Сбитая в центре Тобольска мама двоих детей находится в искусственной коме

Дорожный инцидент произошел 18 декабря
Вадим Бегун
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В центре Тобольска сбита женщина. Фото - pixabay.com.В центре Тобольска сбита женщина. Фото - pixabay.com.
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В Тобольске на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину. По сообщению ее родственников, сейчас пострадавшая находится в больнице в искусственной коме.

«18 декабря около 11.00 на пешеходном переходе между 8 и 9 микрорайоном была сбита светлый, добрейшей души позитивный человечек, мама двоих детей, единственная дочь своих родителей-пенсионеров, Маркова Наташа. С черепно-мозговыми травмами она была доставлена в стационар, где находится в искусственной коме под наблюдением врачей», – сообщают родные пострадавшей на страницах в социальной сети «ВКонтакте».

В управлении Госавтоинспекции по Тюменской области факт дорожного инцидента подтвердили.

Комментаторы широко обсуждают данную тему, разделившись на два лагеря. Так, одни отмечают, что во всех бедах виноваты сами пешеходы, которые «идут напролом», другие же обвиняют водителей в их неосторожности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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